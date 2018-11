Controlli carabinieri in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Controlli dei carabinieri in Val di Susa, dove nelle ultime ore sono scattati numerosi servizi di pattugliamento per prevenire i furti. I militari hanno identificato 80 persone, alcuni delle quali stranieri non residenti in Val Susa e circa 50 veicoli.

Il servizio ha permesso di denunciare un cittadino marocchino perché trovato a bordo del suo furgone in stato di ebrezza alcolica e un giovane del posto che circolava sebbene avesse la patente revocata. Sono state elevate anche diverse contravvenzioni al codice della strada. I carabinieri ricordano che la collaborazione dei cittadini è decisiva e, per questo motivo, rinnovano l'invito a segnalare in modo tempestivo ogni situazione anomala o sospetta. Farlo "è il miglior contributo possibile - ricorda l'Arma - per rafforzare la sicurezza".