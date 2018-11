Compie 170 anni corniceria Ditta Dosio

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Compie 170 anni l'antica corniceria Ditta Dosio, che ha avuto tra i suoi clienti esponenti della vecchia aristocrazia piemontese, personaggi illustri della cultura e anche casa Savoia. Qui sono poi passati Colombotto Rosso, Einaudi, Louis Armstrong. Un compleanno festeggiato nello storico negozio di via XX Settembre 43, un piccolo museo in pieno centro città, anche con un annullo filatelico dedicato all'occasione, a cura di Poste Italiane.

La Ditta Dosio, nata nel 1848, inizialmente commerciava vetri, specchi, campane di vetro, cornici. Per anni fu indicato come "gran deposito di luci e specchi": all'inizio del Novecento si vendevano infatti anche lampadari e appliques. Poi, a partire dagli Anni '30, oltre a incrementare la lavorazione delle cornici come attività prevalente, la ditta iniziò l'offerta di stampe antiche alla sua clientela.