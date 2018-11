Bakery House apre nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Dopo Roma, Bakery House - ispirata alla pasticceria e alla gastronomia anglo-americana - sbarca a Torino in via Carlo Alberto 24, angolo via Cavour. Prossime tappe Verona, a inizio anno, e poi Bolzano. "Torino è una nuova sfida. L'abbiamo scelta perché è una città che ha una grande storia culinaria e in questo periodo si sta arricchendo con l'arrivo di tante proposte food più moderne. Siamo entrati in punta di piedi ed è stata una sorpresa davvero piacevole. Milano no, al momento non ci interessa", spiegano all'inaugurazione i coniugi, Viviana Lorenzini e Stefano Rocchi, fondatori di Bakery House. "Dopo aver consolidato la nostra presenza a Roma con tre locali, ci sembrava il momento giusto per spingerci fuori".

Oltre all'American Breakfast ci saranno menu per il lunch e per la cena e nel weekend sarà possibile fare il brunch, tipico pasto informale anglo-americano. E, come a Roma, un piatto omaggio alla città: il Bagel Torino, con vitello sfilacciato, salsa tonnata, cavolo rosso e acciughe al verde.