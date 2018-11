Vendono denti squalo, denunciati gestori

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Ci sono anche denti di squalo tra il materiale sequestrato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza, a Torino, nel corso di un'operazione nel quartiere di Porta Palazzo. Erano esposti in vetrina, per essere venduti, in un negozio gestito da due cittadini originari del Marocco. Sono stati denunciati per le violazioni alla convenzione internazionale sul commercio delle specie protette.

I finanzieri del Gruppo Torino hanno controllato anche un negozio etnico, gestito dal un cittadino di origini marocchine, dove all'interno, tra generi alimentari di varia natura, sono stati rinvenuti una trentina di tappetti venduti come Cachemire ma che del pregiato filato nulla avevano a che fare visto che, come appurato dai Finanzieri, sono risultati provenire dalla Cina. False anche le indicazioni merceologiche di composizione proprie del tessuto. L'imprenditore, un quarantenne, è stato denunciato per frode in commercio e false indicazioni merceologiche.