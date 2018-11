Turismo outdoor, piano Italia-Francia

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Italia e Francia unite per lo sviluppo del turismo outdoor "legato a filo doppio alla sostenibilità ambientale" nell'area naturale compresa tra il Monte Bianco e la Costa Azzurra. E' la finalità di Pitem Mito, il piano integrato nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera Alcotra 2014-2020, presentato oggi a Torino. Con una dotazione di quasi 8 milioni di euro, coinvolge le Regioni Piemonte (capofila del progetto), Liguria e Valle d'Aosta e, in Francia, Region Provence-Alpes-Cote d'Azur, Savoia e i dipartimenti Des Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes e Alpes de Huate Provence. E' strutturato in quattro progetti principali: Outdoor Data (informazione e comunicazione), Outdoor Qualità (per migliorare l'attuale turistica transfrontaliera), Percorsi Transfrontalieri (con l'obiettivo di creare un corridoio piste ciclabili e pedestri in raccordo con i percorsi già esistenti, come le Vie Francigena, Alpina, dei Pellegrini), e il Progetto Esperienze Outdoor.