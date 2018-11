'Torino doc', 32 vini con massimo voti

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Aumenta la qualità dei vini torinesi analizzati dalla Commissione di degustazione della Camera di Commercio. Tra i 146 selezionati (tutti con una valutazione pari o superiori a 80/100), ben 32 (di 20 cantine) sono stati giudicati eccellenti (in pagella almeno 90/100), +4% rispetto alla precedente selezione. I 32 vini top, riconoscibili per il simbolo dei 3 cavatappi nella guida 'Torino doc 2019-2020', saranno in degustazione per due giorni, il 24 e 25 novembre, a Eataly Lingotto (dalle 216 alle 21), a Torino, dove i visitatori potranno incontrare i produttori e farsi guidare da sommeliers. I vini vengono da tutte le 4 zone vitivinicole locali con 7 denominazioni, la docg Erbaluce di Caluso e le 6 doc Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa. Il costo della degustazione 'Torino doc' è di 10 euro.

Domenica è in programma un extra dedicato alla mixologia, nel quale saranno coinvolti alcuni tra i migliori barman della scena nazionale e internazionale.