Start up dona 1000 panettoni a poveri

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Mille panettoni artigianali alle famiglie indigenti per il Natale 2018. E' il dono della start up torinese 'Zero', che opera nel campo della sharing economy , creata dall'imprenditore Cristiano Bilucaglia. I dolci saranno consegnati martedì' 27 novembre alla 'Mensa dei poveri' diretta dal sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari, in via Belfiore 12, a Torino. La mensa sfama 1.600 poveri ogni mese, tra pasti preserali, domenicali e distribuzione di pacchi famiglia. "Dopo la pasta nel giorno di San Giovanni Bosco, per Natale doniamo 1.000 panettoni grazie alle risorse prodotte con il denaro fatto risparmiare agli italiani grazie al social utility network 'Zero' che azzera le bollette di luce e gas, accise e canone Rai inclusi. Un sogno divenuto realtà per oltre 20mila italiani dal 2015 a oggi".