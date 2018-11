Oggi Giornata nazionale per la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Torna oggi la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. Oltre 500 gli eventi in tutta Italia per riflettere sul tema anche in memoria di chi ha perso la vita, in passato, a causa di incidenti avvenuti in ambito scolastico. In occasione della Giornata, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti firmerà al Ministero, presso il Salone dei Ministri, il Protocollo d'intesa tra MIUR, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca Europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e Cassa Depositi e Prestiti per dare attuazione agli interventi della Programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica. Il documento definirà anche il ruolo di ciascuna istituzione firmataria. Subito dopo, il Ministro Marco Bussetti insedierà la riunione dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica.