Furti in bar, era sorvegliato speciale

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Ha messo a segno numerosi colpi in storici bar e ristoranti del centro di Torino accumulando un bottino da 21mila euro in contanti e 5mila euro in buoni pasto.

Vincenzo Aducato, 39 anni, è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato e tentato furto aggravato. L'uomo, intercettato dagli agenti del commissariato Centro grazie a due tatuaggi sul collo e alle telecamere di sorveglianza, si spostava a bordo di uno scooter indossando un casco nero e forzava le serrande dei locali che voleva svaligiare.

Scarcerato lo scorso giugno, dopo una detenzione sempre per furto, era sottoposto a sorveglianza speciale. Nella sua abitazione, la polizia ha trovato i vestiti indossati durante i colpi e il casco.