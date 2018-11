Black Friday, Amazon punta 2mln articoli

(ANSA) - VERCELLI, 22 NOV - Il magazzino Amazon di Vercelli si prepara al Black Friday. Dalle 6 del mattino, per tre turni di 8 ore ciascuno, i dipendenti del centro di distribuzione saranno impegnati nelle operazioni di impacchettamento e smistamento dei prodotti: l'obiettivo è di superare i 2 milioni di articoli venduti lo scorso anno nei tre magazzini Amazon in Italia.

Nel magazzino di Larizzate, 100.000 metri quadri alle porte di Vercelli, la settimana scorsa è stato stoccato un numero di pallet tale per cui, uno sopra l'altro, coprirebbero la distanza tra Vercelli e Alessandria. "Abbiamo cancellato tutte le riunioni e i meeting previste domani - racconta Jose Ferreiro, responsabile di magazzino - Tutti, manager compresi, saranno impegnati nelle operazioni di outbund". Tra settembre e Natale gli assunti stagionali crescono del 30%. A Vercelli lavorano circa 400 dipendenti a tempo indeterminato, che saranno 600 a tre anni dall'avvio delle attività. Domani partiranno 10 camion all'ora verso i centri minori di smistamento.