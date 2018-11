Lucia Mascino madrina del 36/o Tff

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Lucia Mascino è la madrina del 36/o Torino Film Festival, in programma dal 23 novembre al primo dicembre. Darà il via alla manifestazione, venerdì sera, con la direttrice Emanuele Martini.

"Quando lo scorso anno sono tornata due volte al Tff per 'Amori che non sanno stare al mondo' di Francesca Comencini e per 'Favola' di Sebastiano Mauri, e ho visto sul manifesto del Festival gli occhi di Kim Novak a cui il mio personaggio era ispirato, ho pensato che mi volessero dire qualcosa, ma mai avrei immaginato di diventarne la madrina", dice l'attrice.

Lucia Mascino è attrice di teatro, cinema e tv. Ha iniziato il suo percorso al Centro di Ricerca e Sperimentazione teatrale di Pontedera. Per Amori che non sanno stare al mondo è stata candidata ai Nastri d'argento 2018 e ai Globi d'oro.

Ha collaborato con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Roberto Andò, Sabina Guzzanti, Stefano Tummolini, Alessandro Rossetto, Renato De Maria, Marco Segato, Marco Danieli, Stefano Pasetto, Susanna Nicchiarelli.