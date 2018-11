Pernigotti: Repetto, non faccio miracoli

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 NOV - "Trent'anni fa, quando rilevai la Novi, proposi a Pernigotti di dare vita ad un gruppo unico.

Sono orgoglioso della stima che i lavoratori oggi mi dimostrano e, da novese, mi spiace per quello che sta accadendo. Ma non riesco a fare altri miracoli...". Flavio Repetto, presidente del gruppo dolciario Elah Dufour Novi, esclude così, la possibilità di un coinvolgimento nel salvataggio della Pernigotti. "In troppi hanno giocato sulla Pernigotti - aggiunge - e negli ultimi anni la proprietà turca non ha fatto nulla per lo stabilimento di Novi". Un peccato, secondo Repetto: "marchi come Pernigotti, che vanta 160 anni di storia, non si trovano con facilità e l'Italia li sta perdendo tutti". L'imprenditore non nasconde di essere stato contattato: "Mi stanno corteggiando in tanti, anche da Roma. I romani fanno troppo in fretta: arrivano, cercano di capire, se ne vanno, perché di crisi ce ne sono troppe. Io solo solo che il futuro della Pernigotti non sia ancora straniero...".