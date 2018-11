Il Giappone in mostra a Palazzo Cavour

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Dopo la Japan Week, Torino ospita la mostra che racconta la vita e la natura del Giappone antico attraverso le opere dei grandi artisti del XIX secolo: Hokusai e Hiroshige. 'Giappone fiorito. Meraviglie in mostra' è organizzata da Next Exhibition, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Torino, a Palazzo Cavour, dal 24 novembre al 27 gennaio 2019. E' prodotta da Artika con curatore Daniel Buso.

In mostra è dato ampio spazio alla tematica dei fiori: si potrà ammirare il capolavoro 'Il Giardino dei susini a Kameido' dalla serie 'Cento Vedute dei luoghi celebri di Edo (Tokyo)'.

L'esposizione offre anche un panorama completo sulla cultura e sull'arte giapponese, un viaggio alla scoperta della raffinata atmosfera orientale. Attraverso una selezione di 100 opere, provenienti da tre collezioni private trevigiane, fra cui la Collezione Manavello e la Collezione Guarnieri, si ammirerà un'eccezionale selezione di kimono e obi originali, paraventi, armature, ventagli e fotografie.