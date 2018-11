Cc a difesa Ambiente, tour Arma a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Sensibilizzare i giovani sul ruolo dei carabinieri nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano, per la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Approda a Torino 'La tua Arma per la Sicurezza e l'Ambiente', il tour organizzato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Ital Communications e con il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo. Un migliaio gli studenti dei licei torinesi presenti al Teatro Nuovo.

"Durante questo tour in giro per l'Italia abbiamo riscontrato una grande attenzione e curiosità da parte degli studenti verso le attività svolte dall'Arma. È importante sensibilizzare i giovani sulla necessità di proteggere l'ambiente nel quale viviamo", commenta il generale Massimo Mennitti, Capo del V Reparto dell'Arma dei Carabinieri.

L'incontro è stato condotto da Cristina Chiabotto e dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, si è aperto con i saluti di benvenuto.