Arriva a Torino Shakespeare in love

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - A tre anni dal grande successo di Londra, arriva in Italia Shakespeare in love, adattamento teatrale del capolavoro vincitore di 7 premi Oscar, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Joseph Fienne. Lo spettacolo - una commedia degli equivoci esilarante - è in scena per il cartellone Fiore all'occhiello, giovedì 29 novembre ore 20.45 al teatro Alfieri di Torino (con repliche il 30 novembre e il primo dicembre alle 20.45 e il 2 dicembre alle 15.30). Protagonisti Lucia Lavia e Marco De Gaudio, per la regia di Giampiero Solari.

L'adattamento teatrale di Shakespeare in love dalla sceneggiatura di Marc Norman e Tom Stoppard è di Lee Hall; le musiche sono di Paddy Cunneen; la traduzione di Edoardo Erba. E' una produzione Oti Officine del Teatro Italiano.