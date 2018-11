Travolge moto dopo lite, chiesti 15 anni

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 15 anni e sei mesi di carcere per Maurizio De Giulio, l'elettricista 51enne di Nichelino (Torino) che, il 9 luglio 2017, travolse una coppia di motociclisti, in valle di Susa, dopo una lite per una precedenza.

De Giulio, accusato di omicidio volontario, era alla guida di un furgone sulla strada statale di Condove, località Gravio, quando, a seguito di una discussione, inseguì e investì due giovani che viaggiavano in moto. Elisa Ferrero, 27 anni, morì sul colpo, il fidanzato Matteo Penna, rimase ricoverato in ospedale per un lungo periodo in coma ed è stato poi costretto a una lunga terapia di riabilitazione.

Dagli accertamenti dei carabinieri, l'elettricista aveva un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge e lui stesso aveva ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida del suo Ford Transit.