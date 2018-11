Neve a 400 metri, fiocchi in collina

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Neve da 400 metri sul basso Piemonte, da 600-700 sul resto della regione, con radi fiocchi anche sulla collina di Torino mentre in città cade una debole pioggia. La perturbazione ha avuto, per il momento, effetti blandi e dovrebbe esaurirsi nelle prime ore di domani mattina.

L'allontanamento verso ovest - spiega Smi (Società Meteorologica Italiana) - della depressione fredda arrivata dall'Europa orientale riporterà cieli sereni, ma prime estese gelate notturne anche in pianura. Un'altra perturbazione, con piogge in pianura e neve in montagna è attesa nel prossimo weekend, in seguito - prevede Smi - si aprirà una fase più soleggiata e stabile, con temperature nella norma stagionale o al di sotto.