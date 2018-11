Licenziato perché ha il Parkinson, azienda lo riassume

È stato riassunto Franco Minutiello, l'operaio 60enne licenziato un anno e mezzo fa perché malato di Parkinson. L'azienda Teknoservice aveva perso la causa di lavoro, ed era stata condannata a riassumere il netturbino, ma aveva preannunciato ricorso in appello. A sorpresa, invece, il caso che suscitò grande clamore si è risolta in anticipo e domani Minutiello tornerà al lavoro, negli uffici di Castellamonte, come addetto alla reception con lo stesso livello del giorno in cui fu licenziato.