Elisir d'amore per ragazzi a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il Teatro Regio, che in questi giorni ha in cartellone 'L'Elisir d'amore' di Donizetti (dal 13 al 24 novembre) ha realizzato dell'opera anche una versione ad hoc per gli under 14 intitolata 'L'elisir d'amore raccontato ai ragazzi', in programma il 23 novembre.

L'opera, ripensata appositamente per essere godibile da un pubblico giovane e poco abituato all'opera lirica, reca però scene, costumi, personaggi e orchestra della 'versione integrale', con la partecipazione di un narratore speciale che illustra il capolavoro. L'Orchestra e il Coro del Teatro Regio sono diretti dal maestro Sergey Galaktionov, con la regia è di Riccardo Fracchia.

Ma non finisce qui: per promuovere l'opera e la grande musica a giovani e giovanissimi, il Teatro Regio ha anche realizzato altre due versioni sempre dell'opera giocosa di Donizetti per bimbi dai 3 ai 6 anni (Dolceamaro e la pozione magica) da 0 a 3 anni (Opera biberon) in programma nel prossimo maggio.