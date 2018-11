Designer Anfia, bisogna fare sistema

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il settore automotive si sta trasformando: cambiano il modo di progettare l'auto e le competenze del car designer, nascono nuove professionalità. Per vincere le sfide i designer devono fare sistema, il know how della progettazione italiana può essere l'elemento di aggregazione. Confrontarsi sui cambiamenti del comparto è l'obiettivo dell'evento organizzato dall'Anfia - Gruppo Carrozzieri e Progettisti, giovedì 22 novembre alle 18, presso la Scuola Holden di Torino. Ai lavori interverrà Mauro Berruto, head coach della nazionale maschile di pallavolo dal 2010 al 2015. Ci sarà poi un talk show con il coinvolgimento del pubblico. Saranno presenti Roberto Vavassori, presidente di Clepa (European Association of Automotive Suppliers) e past president Anfia e Silvio Pietro Angori, amministratore delegato di Pininfarina, con Giorgio Gamberini e Gianluca Forneris, rispettivamente presidente e vice presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia.