Cibi avariati,topi in storico bar Torino

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Carne e pesce mal conservati, alimenti in stato di decomposizione, escrementi di topi negli scaffali. Sono le scoperte fatte dalla polizia di Stato in uno storico bar di Torino, il 'Norman', in via Pietro Micca 22, nell'ambito dei controlli disposti dal questore Francesco Messina nel centro città.

Nell'elegante caffè, - nei locali dove, quando si chiamava birreria Voigt nel 1906 fu fondato la società del Torino calcio - gli agenti hanno sequestrato 100 kg di cibi scaduti nei frigoriferi della cucina e dei sotterranei. La titolare del locale è stata denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell'esercizio del commercio e multata per quasi 28mila euro.

Durante il controllo sono state rilevate numerose violazioni amministrative, tra cui l'esposizione di prodotti senza prezzo, non confezionati e non tracciabili, frigoriferi senza termometri a lettura esterna, il mancato utilizzo di contenitori per rifiuti con apertura a pedale. Il locale è comunque aperto.