Baglioni chiude tour 2018 a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Claudio Baglioni chiude la prima parte del tour 'Al Centro' con due concerti al Pala Alpitour di Torino, il 23 e il 24 novembre, per i quali sono disponibili ancora alcuni biglietti.

Il nome del nuovo tour prende spunto dal palcoscenico, collocato letteralmente al centro del pubblico e a 360 gradi, cioè ugualmente godibile da tutto il pubblico, ovunque sia seduto. Per la prima volta il cantante, con una lunga scaletta, ripropone i suoi più grandi successi in ordine cronologico.

Sold out in tutte le sue date, il tour riprenderà dal Modigliani Forum di Livorno il 16 marzo. Già aggiunte quattro nuovi concerti a quelli già annunciati: si tratta di Caserta il 19 marzo, Acireale il 22 marzo, Roma il 30 marzo e Genova il 10 aprile.