Appendino, massima fiducia in Lapietra

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Ribadisco la massima fiducia nell'assessora Lapietra". Così la sindaca Chiara Appendino, al termine delle comunicazioni in Consiglio comunale su piazza Baldissera, dove la nuova viabilità nei giorni scorsi ha causato un ingorgo colossale con auto e mezzi pubblici in coda in alcuni momenti per oltre un'ora.

"L'assessora Lapietra sta gestendo una situazione ereditata molto complessa e ho massima fiducia nel lavoro che sta facendo insieme agli uffici- sottolinea la prima cittadina - Sarà qui in giunta con noi ancora per molto tempo. E noi ripareremo anche questo ennesimo danno che abbiamo ereditato da voi", conclude sostenendo che la viabilità di piazza Baldissera "oggi non funziona perché qualcuno ci ha lasciato un progetto non condivisibile".