Accordo valorizza patrimonio Chiesa

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Regione Piemonte e Conferenza Episcopale siglano un accordo triennale, da un milione di euro, per valorizzare il sistema ecclesiastico regionale di archivi, musei e biblioteche. "Un patrimonio importante, spesso poco conosciuto soprattutto sotto il profilo turistico, che crediamo sia giusto divulgare anche grazie alla digitalizzazione e ai nuovi strumenti tecnologici", spiega monsignor Derio Olivero, delegato ai Beni Culturali Ecclesiastici dei Vescovi del Piemonte.

"Collaborazioni ci sono da tempo - dice Paola Casagrande, direttore dell'assessorato alla Cultura della Regione Piemonte - ma ora parte un progetto sperimentale, omogeneo e puntuale, per conoscere le situazioni bisognose di interventi".

In cantiere anche l'implementazione delle aperture automatizzate, già attivo alla Cappella di San Sebastiano di Giaveno e alla Cappella di San Bernardo d'Aosta a Piozzo, il censimento dei fondi storici delle parrocchie, il riordino dei fondi documentari e la digitalizzazione dei giornali diocesani.