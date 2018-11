'Passeggiata' No Tav in Valle Susa

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Un folto gruppo di No Tav ha dato vita a una 'passeggiata' in Valle di Susa, partendo dall'abitato di Giaglione, verso il cantiere di Chiomonte. Gli attivisti sono arrivati al punto in cui una pesante griglia - sormontata da filo spinato - blocca il sentiero, e ne hanno danneggiate le grate. Le forze dell'ordine hanno controllato la situazione.

"Ancora una volta abbiamo protestato contro questo cantiere abusivo, protetto da jersey e polizia. Da vent'anni dalla parte della ragione: c'eravamo, ci siamo e ci saremo". Lo comunica il gruppo dei Giovani No Tav in merito dell'iniziativa di stamani in Valle di Susa.