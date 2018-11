Incidenti strade Vco, 9 morti nel 2017

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 18 NOV - Nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nel 2017, si sono registrati 342 incidenti stradali con 456 feriti e 9 morti. Mancato rispetto dei segnali (171), guida distratta (88) e velocità elevata (42) sono le prime tre cause. Tra le altre più rilevanti figurano il mancato rispetto della distanza di sicurezza (44) e le manovre irregolari (12) o contromano (16). Sono i dati forniti dall'Automobile Club del Verbano Cusio Ossola, che in occasione della Giornata delle vittime della strada (18 novembre) ha deciso di organizzare un corso teorico pratico riservato ai ragazzi delle classi della Scuola Primaria di Domodossola durante il quale spiegare i comportamenti corretti da tenere in strada, sia come pedoni che come ciclisti.

I mesi estivi sono quelli con il numero maggiore di incidenti. A luglio ce ne sono stati 46, a giugno con 37; ultimo nella classifica è gennaio con 15.