Incendio in allevamento galline

(ANSA) - VERCELLI, 18 NOV - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato oggi pomeriggio un allevamento di galline che si trova a Sant'Antonino, frazione di Saluggia (Vercelli).

Nell'incendio, da quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero rimasti uccisi diversi esemplari di gallina ovaiola; tre donne che lavorano in azienda sono state trasportate in ospedale a Chivasso in via precauzionale per via del fumo che hanno respirato.

Sul posto si sono portati vigili del fuoco e carabinieri. Le cause del rogo sono da chiarire.