Tav, Zerocalcare 'disegna' corteo No Tav

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Sullo sfondo c'è la Mole Antonelliana, la costruzione simbolo di Torino. In primo piano lo striscione "Sempre avanti No Tav" retto da una folla eterogenea di giovani incappucciati, montanari barbuti, uomini, donne, bambini in un tripudio di bandiere con il treno crociato.

E' il manifesto che Zerocalcare, uno dei più famosi fumettisti italiani, ha disegnato per presentare la manifestazione No Tav del prossimo 8 dicembre.

Il manifesto contiene le indicazioni per chi vuole partecipare: "Partenza alle 14 da piazza Statuto e poi tutte e tutti in marcia verso piazza Castello".