Tav: Cav, battaglia tra due visioni

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - "La battaglia per la Tav è importantissima, perché si tratta di una infrastruttura decisiva per il futuro del Piemonte e delle altre regioni del nord. Ma è ancora più importante perché è una battaglia simbolica che vede contrapposte due visioni opposte dell'economia e della società".

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera letta dal palco della manifestazione di Forza Italia, a Torino, a sostegno della Torino-Lione.

"L'Unione Europea si aspetta che l'Italia mantenga gli impegni e realizzi una grande opera capace di assicurare lo sviluppo di tutta l'area padana". Così il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al suo arrivo in piazza Palazzo di Città, a Torino, per la manifestazione di Forza Italia a sostegno della Torino-Lione. "Senza la Tav si spenderebbero gli stessi soldi per farla - aggiunge - Una follia da irresponsabili Chiudere la Tav non facendo la Tav significa dividere l'Europa e isolare l'Italia".