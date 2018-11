Riforma Coni, Basile "sto con Malagò"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Malagò è il numero 1 e io sto con lui": così Fabio Basile, campione olimpico di judo a Rio 2016, che in un'intervista pubblicata oggi da Tuttosport prende posizione contro il progetto governativo di riforma dello sport.

L'atleta di Rivoli che conquistò il 200/o oro della storia olimpica azzurra, e diventato nel frattempo anche un personaggio della tv e dello spettacolo, dice "per chi pratica sport meno seguiti in questi anni c'è stato solo l'impegno del Coni e la grandezza d'animo di tutti quelli che fanno vivere il Comitato".

"Io - dice Basile a Tuttosport - sono un atleta e il mio interesse è la crescita della mia disciplina. Quello che mi sento di dire è che Malagò è per me il numero uno, una persona straordinaria, che ha sempre creduto in me. Anche quando ho cambiato categoria ha sempre sostenuto le mie ragioni, senza pressioni. Per me il Coni è il top, ma voglio che lo sia con la t maiuscola".