Perino (No Tav), Italia non è Sì Tav

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - "L'8 dicembre dobbiamo dare una dimostrazione che non è vero che tutti i torinesi, tutti i piemontesi e tutti gli italiani vogliono quella stupida cosa che gli altri continuano a chiamare la Tav e noi, correttamente, chiamiamo il Tav". Lo ha detto Alberto Perino, leader storico del movimento No Tav della Valle di Susa, oggi a Venaus (Torino) durante 'l'assemblea nazionale contro le grandi opere inutili'.

"Ci mobiliteremo - ha precisato - in modo estremamente civile. Ci hanno dipinti come facinorosi, terroristi, fancazzisti, ci hanno dipinti nei modi più infami. Noi siamo solo persone consapevoli di avere ragione, gente che è stufa di essere presa in giro dai governi. E manifesteremo come al solito, a modo nostro, civilmente, lasciando la città più pulita di come l'avremo trovata".