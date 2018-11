Morto padre John, parroco dei filippini

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Un lutto ha colpito la chiesa torinese: è morto padre Giovanni Benna, salesiano, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista, molto conosciuto soprattutto come decano della comunità filippina del Piemonte. Aveva 84 anni.

"Abbiamo perso - dice Maria Grazia Cavallo, console onorario delle Filippine a Torino - una grande guida, un faro luminoso di riferimento. 'Padre John' era un uomo che sapeva unire oltre ogni contrasto, valorizzando le differenze come arricchimento reciproco".

Nelle Filippine, prima di arrivare a Torino, padre Benna aveva operato per decenni. "Il Consolato Onorario delle Filippine per il Piemonte e la Valle D'Aosta - informa una nota - si stringe a tutta la comunità italo-filippina in questo momento di grandissimo dolore. Ricorderemo per sempre questa persona meravigliosa".