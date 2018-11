Molestava le pazienti, medico arrestato

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Con l'accusa di avere toccato in maniera molesta nelle parti intime alcune pazienti, un medico di base è stato arrestato a Torino dai carabinieri. Ora è indagato per violenza sessuale aggravata. L'uomo è stato messo ai domiciliari.

I fatti si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2018 su donne di età compresa tra i 29 e i 46 anni. Un'episodio, che risale a una decina di anni fa, ha visto come vittima una minorenne.

Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso luglio, dopo la denuncia di una paziente: la donna ha raccontato di essersi rivolta al medico, 56 anni, per curare degli attacchi d'arma ma di essere stata spogliata e palpeggiata. Altre sei pazienti, ascoltate dagli investigatori durante gli accertamenti, hanno denunciato di essere state molestate.