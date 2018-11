Mattarella a Sì Torino, apprezzo spirito

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Sergio Mattarella apprezza "lo spirito civico" delle promotrici di 'Sì, Torino va avanti' che sabato scorso hanno portato in piazza 30mila torinesi. Tuttavia non le incontrerà: "La Vostra richiesta mira a confermare una scelta politica di particolare importanza - scrive Mattarella rispondendo alle sette donne - Questo mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni" e "di astenermi da qualunque comportamento che possa apparire come inserimento in decisioni che competono a Governo e Parlamento".

"Abbiamo mantenuto la promessa di farLa partecipe direttamente delle nostre istanze e riconfermiamo il nostro Sì: vogliamo andare avanti nell'interesse dei cittadini di Torino e di tutta Italia", è la risposta delle promotrici di 'Sì, Torino va avanti'. "La ringraziamo per la Sua lettera - aggiungono - e per l'approvazione dello spirito civico con cui abbiamo manifestato a Torino in Piazza Castello, insieme ad altri 40.000 cittadini".