Incidente a raduno tuning, un ferito

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Un uomo è rimasto ferito a Nichelino (Torino), nel piazzale del centro commerciale Mondo Juve, dopo essere stato investito da un'auto durante un raduno di 'tuning', le vetture modificate rispetto alle produzioni di serie. Si tratta di uno spettatore. Il conducente del mezzo è un ventunenne - risultato negativo all'alcoltest - che è stato denunciato per lesioni. Lo spettatore è stato giudicato dai medici guaribile in trenta giorni. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle camere di sorveglianza per fare ulteriore chiarezza su quanto è accaduto.