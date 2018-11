Argentina-Messico 2-0, Dybala show

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Vince e convince l'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Dybala, autore anche del'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo anche Icardi che ha 'sfiorato' il primo gol con la maglia del suo Paese, visto che il tiro destinato a insaccarsi è diventato poi un'autorete per l'intervento sfortunato di Brizuela. Davanti al pubblico del 'Kempes' di Cordoba la nazionale argentina grazie alle prodezze dello juventino Dybala ha riscattato la prova non brillante contro il Brasile di un mese fa, e ha dato una ottima prova in campo agli ordini di Lionel Scaloni, il tecnico che si va sempre più consolidando sulla panchina albiceleste. Dybala ha illuminato il gioco, bene anche gli altri 'italiani' in campo, da Lautaro Maritnes, a Icardi entrato dalla panchina, a Correa e de Paul.