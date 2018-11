Sci, la cdm riparte dal nord polare

(ANSA) - LEVI (FINLANDIA), 16 NOV - Temperature miti e pioggia anche nel profondissimo nord di Levi, in Finlandia, 250 km a nord del circolo polare artico. Le pazzie climatiche stanno colpendo anche la coppa del mondo di sci alpino che riparte domani e dopodomani da questo paesino finlandese. Domani slalom speciale donne e domenica speciale uomini.

Saranno le due gare dei supercampionissimi Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher. L'americana e l'austriaco hanno dominato in questa disciplina nelle ultime stagioni e tutto lascia prevedere che continueranno a farlo anche quest'anno. Incuranti della neve morbida trattata con sale, dei riflettori accesi anche di giorno e della modesta pista Black di Levi che di nero ha solo il nome trattandosi di un pendio collinare senza alcuna difficoltà.

Lo sci azzurro si affida a Chiara Costazza, Irene Curtoni e Marta Bassino. In campo maschile a Stefano Gross e al veterano Manfred Moelgg che non molla e vuole gareggiare ancora dopo essere stato in coppa del mondo per quasi tre lustri.