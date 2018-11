Piemonte,1/a fusione Fondazioni bancarie

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il Consiglio Generale della Fondazione CRC e il Comitato d'Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra hanno approvato oggi il progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra in Fondazione CRC. Si tratta della prima operazione di questo genere in Italia, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo Acri-Mef del 2015, che auspicava "forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni" tra fondazioni.