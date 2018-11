Pernigotti, sindacati in prefettura

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 NOV - "Non toglieteci i gianduiotti, lasciateci la Pernigotti". La battaglia dei lavoratori dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, di cui la proprietà ha annunciato la chiusura, si sposta da Roma, dove ieri si è svolto una tavolo al Mise, ad Alessandria. In prefettura è in corso un incontro tra sindacati, rsu e il prefetto Antonio Apruzzese e i dipendenti hanno dato vita ad un presidio.

Niente cioccolatini in omaggio ai passanti, come ieri a Roma, ma bandiere e striscioni. "Nessuno ci lasci soli, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche degli alessandrini", dicono i dipendenti.

Annunciata domani mattina la visita ai dipendenti in assemblea permanente davanti allo stabilimento del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, accompagnato dall'europarlamentare Alberto Cirio.