Hashish in registratore cassa, arrestato

(ANSA) - VALPERGA (TORINO), 16 NOV - I carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato per spaccio un 48enne residente in città.

Lunedì, a Cuorgnè, i militari hanno controllato due giovani della zona, trovandoli con 3 grammi di hashish. Scoperto il fornitore della sostanza, è quindi scattata una perquisizione in un bar di Valperga, dove i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del gestore 56 grammi di hashish già suddivisi in 32 dosi, nascoste nel cassetto sotto il registratore di cassa.

L'uomo, secondo gli accertamenti dei militari, vendeva hashish a 10 euro a dose, quasi sempre ad una clientela piuttosto giovane. Nel bar sono stati sequestrati altri materiali sospetti, tra cui un machete, occhiali di marca e bottiglie di profumi. Il 48enne è stato anche denunciato per ricettazione. Dopo l'udienza davanti al Gip di Ivrea, che ha convalidato l'arresto, l'uomo dovrà presentarsi tutti i giorni dai carabinieri e non potrà lasciare Cuorgnè.