Guida Michelin, Piemonte ai vertici

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "La guida Michelin 2019 incorona Torino e il Piemonte ai vertici nazionali in ambito enogastronomico e per la ristorazione d'eccellenza". Così, in una nota, l'assessora al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi.

"I cinque nuovi ristoranti stellati e un totale di ben 45 locali complessivi nella regione - con Torino che, con sette ristoranti, rappresenta un vero e proprio record - sono un motivo di grande orgoglio e la conferma di quanto il nostro territorio sia cresciuto in questo ambito - aggiunge -. Un riconoscimento importante che vogliamo festeggiare: colgo intanto l'occasione per fare i miei più vivi e sinceri complimenti a tutti gli chef".