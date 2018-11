Dentista può evitare incidenti auto

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Il dentista può evitare il 7 per cento dei circa 175.000 incidenti stradali registrati ogni anno in Italia, quelli attribuibili alla cosiddetta Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (Osas). Se ne parla domani in un convegno all'ospedale Mauriziano di Torino. Nell'approccio multidisciplinare alla sindrome, 250 morti e oltre 12mila feriti al volante, il dentista può intercettare i sintomi della malattia e stabilire se indirizzare il paziente presso un centro di Pneumologia specializzato per la conferma diagnostica o, in base alla gravità del caso, proporre una soluzione terapeutica.

I casi più lievi possono infatti essere trattati dal dentista stesso, con l'applicazione di particolari dispositivi di avanzamento mandibolare da portare durante il sonno. I più gravi sono invece appannaggio dello pneumologo, mediante apparecchi di ventilazione notturna, o del chirurgo maxillofacciale e otorinolaringoiatra tramite interventi chirurgici specifici.