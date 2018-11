Tumore al pancreas, Molinette sono viola

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Le Molinette di Torino, sede della Rete Oncologica, s'illumina di viola, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas. E' il primo ospedale italiano ad aderire all'iniziativa. La campagna di sensibilizzazione nasce con l'obiettivo di portare l'attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. L'idea è quella che, con gesti anche semplici, si possa modificare la storia naturale di questo 'killer silenzioso' che, a cinque anni dalla diagnosi, ha ancora una mortalità stimata del 90% e che, nonostante questo, riceve soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca. Lo scopo dell'iniziativa è quindi quello di far conoscere meglio il tumore del pancreas, promuovere finanziamenti per la ricerca in questo campo e diffondere la presenza sul territorio delle Associazioni di pazienti per essere di sostegno e di aiuto alle persone affette da cancro del pancreas ed ai loro familiari.