Torino, riacceso semaforo in via Roma

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Dopo uno anno sono tornati in funzione i 4 semafori all'incrocio tra via Roma e via Gramsci, nel pieno centro di Torino. L'impianto era stato bloccato da un guasto elettrico nel novembre 2017 e da allora i semafori erano rimasti spenti. Molte le proteste dei cittadini.

Nei giorni scorsi sono stati sostituiti con quattro semafori nuovi, dotati anche del dispositivo per segnalare il transito con il rosso, e con il nuovo collegamento elettrico sono stati riaccesi oggi. Restano ancora da finire gli angoli dei marciapiedi e delle strade interessati dal cantiere.