Rubava fari Porsche e Audi, denunciato

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Faceva razzia dei gruppi ottici delle auto di grossa cilindrata, Porsche e Audi in particolari, parcheggiate sul lungolago a Baveno, Belgirate, Stresa e Arona.

I carabinieri di Stresa (Verbania) hanno denunciato un 43enne russo per furto aggravato continuato. All'interno di un garage, i militari hanno rinvenuto 180 gruppi ottici di auto per un valore di circa 200mila euro.

L'uomo, che vendeva la refurtiva su piattaforme elettroniche che commercializzano ricambi di auto usati, è stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dei comuni che si affacciano sul lago Maggiore. Sono in corso da parte dei militari le operazioni volte alla restituzione del materiale asportato ai legittimi proprietari.