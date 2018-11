Piazza Baldissera,sarà creata task force

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Sarà una task force formata da esperti della Città di Torino, del dipartimento di Ingengneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico e della Città Metropolitana a definire le soluzioni provvisorie per il caso della rotonda di piazza Baldissera, dove ieri si è creato un gigantesco ingorgo durato ore con migliaia di auto bloccate. Lo ha spiegato l'assessora comunale Lapietra, questa mattina sul posto, dove ha verificato che anche in orari non di punta nella rotonda si creano rapidamente rallentamenti e code.

Dopo il caso di ieri l'assessora aveva deciso di bloccare l'accesso da corso Venezia. Il varco è però stato riaperto questa mattina, in uscita dalla rotonda, perché la chiusura aumentava i problemi del traffico. Resta chiuso l'accesso alla rotonda da nord. "Quella rotonda è stata una follia progettuale - dice Lapietra - ma adesso non serve far polemiche sul sottopasso che comunque non si può fare in pochi giorni. Bisogna risolvere l'emergenza".