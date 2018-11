Marchionne e le sfide rimaste aperte

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - L'auto elettrica, la piena occupazione, il futuro di Mirafiori, le alleanze: Sergio Marchionne ha vinto grandi sfide, ma ha lasciato ai suoi eredi tante partite da chiudere. Si muove su un doppio binario il libro 'Sergio Marchionne. La storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler' di Luca Ponzi, caporedattore della Rai Calabria, per cinque anni vice caporedattore della Rai Piemonte. Il testo, edito da Rubettino, viene presentato al Museo dell'Automobile, che proprio Marchionne inaugurò nel 2011, dopo il restyling, con il capo dello Stato Giorgio Napolitano.

"Questo libro non è un'agiografia. C'è la conquista della Chrysler, ma anche lo scontro duro con la Fiom, la chiusura di Termini Imprese e la decisione di produrre in Serbia la 500L", spiega Ponzi che, in 140 pagine ricche di informazioni e di aneddoti, ripercorre 14 anni che hanno segnato la storia del mondo dell'auto. Un ritratto del manager che non metteva la cravatta e che ha fatto parlare la Fiat in inglese.