Di Maio, Conte convocherà Pernigotti

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il tavolo sulla Pernigotti "va avanti solo se viene la proprietà. Per questo il presidente del Consiglio in persona convocherà la proprietà turca alla presidenza del Consiglio". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico al quale per l'azienda hanno preso parte dei consulenti in rappresentanza della Toksoz.

L'azienda, in una nota diffusa al termine del tavolo, ha ribadito la decisione di chiudere lo stabilimento di Novi Ligure per la "situazione di crisi che l'Azienda sta attraversando", con costi di produzione rispetto all'andamento delle vendite "ad oggi insostenibili". "E' fondamentale che l'azienda cambi la causale della cassa integrazione da cessazione a riorganizzazione, la cessazione delle attività non potrà mai essere accettata dalla Regione", dice l'assessora al Lavoro Gianna Pentenero.

In presidio sotto il ministero, i lavoratori Pernigotti hanno distribuito gianduiotti e cioccolatini.