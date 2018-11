Ue: Ciocca regala prodotti Pernigotti

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Per mantenere alta l'attenzione sulla chiusura dello stabilimento Pernigotti, società alimentare famosa in tutto il mondo, di Novi Ligure (Alessandria), l'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca ha distribuito oggi i cioccolatini e i prodotti aziendali del marchio ai colleghi di Strasburgo durante la seduta plenaria e anche a un gruppo di alpini. "Quella della Pernigotti è una battaglia che dobbiamo vincere a tutti i costi: per i lavoratori dello stabilimento di Novi ligure, per i 160 anni di storia del marchio italiano e per rispondere a tutte le multinazionali estere che pensano di saccheggiare il Made in Italy per fare business altrove", ha sottolineato Ciocca.