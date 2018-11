Polizia fuori banca,arrestati rapinatori

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Si sono intrufolati in una banca di Torino passando dal cortile, hanno immobilizzato il direttore e due dipendenti e, dopo averli chiusi all'interno di un locale, hanno prelevato tutto il denaro contante presente nelle casse e nella cassaforte. I due banditi, però, non avevano fatto i conti con il pronto intervento della polizia, che dopo averli arrestati ha anche bloccato un complice che li attendeva su un furgone.

In manette sono così finiti tre italiani tra i 52 e i 61 anni, pregiudicati con precedenti specifici. L'arresto è avvenuto poco distante dalla banca, il Credit Agricole di via Cibrario 37. Uno dei rapinatori è stato fermato a bordo di un motorino, risultato poi rubato e con targhe sostituite. Il bottino, 74mila euro, è stato rinvenuto all'interno di uno zainetto, dove c'erano anche due pistole giocattolo prive di tappo rosso, taglierini, un manganello e tutto l'occorrente per il travisamento.